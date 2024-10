Alvino: "Rinnovo Kvaratskhelia? Prevarrà il buon senso, distanza non è abissale"

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Vanno spazzate via le voci su Kvaratskhelia che è quello che ti cambia il volto alle partite, smettiamola di creare situazioni stesso tra di noi. A me viene da piangere quando leggo cose su Kvicha. Rinnovo? In pieno Europeo ci fu un incontro fondamentale tra il Napoli e il calciatore, incontro suggerito da Antonio Conte per mettere a tacere qualsiasi chiacchiericcio.

Era il momento di Di Lorenzo alla Juventus e Kvaratskhelia al PSG. Quell’incontro che poi terminò con una stretta di mano e sorrisi stampati sul viso di tutti i presenti, fu il seme sul quale si sta costruendo. Le parti si stanno confrontando, nè l’uno nè l’altro ha fretta di chiudere. Sanno che la strada è stata tracciata, la differenza economica che c’è non è abissale e prevarrà il buon senso. La partita si chiuderà con buona pace del chiacchiericcio esterno”.