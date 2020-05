Alvino: "Rinnovo Mertens? Tanti meriti a sua moglie! Non ha mai pensato di cambiare città"

Carlo Alvino, intervenuto a Tv Luna, ha così parlato del prossimo rinnovo di Mertens: "Ci sono tanti meriti per Gattuso, Giuntoli, Chiavelli e anche da parte del fratello di Mertens ma aggiunto anche che tanti meriti, per il rinnovo, vanno alla compagna di Mertens, Kat. Almeno lei mai aveva preso in considerazione l'ipotesi di vivere a Parigi, Londra o Milano. Questo per amore di verità".