Alvino: "Se applausi o fischi sono dimostrazioni d'amore, l'accoglienza migliore è l'indifferenza"

"Per quanto mi riguarda questa conferenza fa capire meglio il personaggio. Se applausi o fischi al San Paolo sono entrambe dimostrazioni d’amore credo che l’indifferenza sia il modo migliore per accoglierlo". Così su Twitter il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino sulla conferenza stampa di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus.

