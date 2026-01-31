Alvino: "Senza senso l'anticipo al sabato con la Fiorentina! Sulla Champions..."

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero: “Il nuovo format della Champions League piace perché dà la possibilità a quasi tutti di essere in corsa fino alla fine. Il Napoli, però, la qualificazione non l’ha persa mercoledì sera, ma l’ha persa in un percorso sperperato. La partita sulla quale ci sono tanti punti interrogativi è quella contro il Copenhagen. Ma ormai è andata così. Adesso ci sono il campionato e la Coppa Italia da giocare. Questa è una Champions che porta soldi. Bisogna abbandonare il calcio romantico, non esiste più. È questo il calcio di oggi.

L’anticipo di sabato con la Fiorentina è qualcosa di senza senso. È vero che sono le tv che decidono, ma c’è sempre uno scambio di opinione con la Lega Serie A.

Juan Jesus in mixed? Ha parlato un giocatore di carisma, personalità, non il primo arrivato. Se questo è il sentire comune, il Napoli percepisce di aver subito un’ingiustizia. Il mio pensiero che è il campionato sia cambiato dopo Napoli-Inter dell’andata.

Vergara? È stato Antonio Conte a porre il veto sull’addio di Vergara la scorsa estate, perché ha riconosciuto le sue qualità”.