Chiariello: "Mercato? Priorità non è l'ala offensiva, ma un altro ruolo"

Umberto Chiariello a 'Radio Crc' ha parlato di quello che è il momento che sta vivendo in stagione al Napoli: "Fa molto male vedere questi spareggi senza il Napoli. L’analisi su quanto è accaduto è tutta da fare, ma adesso dobbiamo leccarci le ferite e pensare al campionato e a questi giorni di mercato. Manna non può restare inerte: deve assolutamente rimpolpare la rosa, anche perché non hanno voluto tenere Lucca e Lang fino a fine stagione. Ora vanno sostituiti, almeno numericamente.

Uno è stato sostituito: Lucca con Giovane, non per caratteristiche ma per ruolo. Giovane interpreterà il ruolo alla Neres. Entra in competizione con Vergara, che in questo momento è titolarissimo, per il ruolo di attaccante di centrodestra sul fronte offensivo, ma all’occorrenza può anche sostituire l’attaccante centrale, perché ha fisicità, velocità ed è mancino. Sul centrosinistra non abbiamo niente, ma davvero niente. Sulemana è bloccato. Ribadisco: la priorità più alta è a destra, perché Politano starà fuori un mese. Di Lorenzo non è più nelle scelte di Conte come esterno, e lì non abbiamo alternative valide. Ora Manna ha la palla tra le mani e deve intervenire".