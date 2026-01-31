Di Fusco: "Gutierrez a destra non mi piace! Perché non Beukema e Di Lorenzo alto?"

vedi letture

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Meret è andato in porta all’improvviso, non era pronto fisicamente. Ma non possiamo incolparlo in modo assoluto per le reti subite. Ritroverà la condizione.

A me non piace la nuova formula della Champions League. Oggi si gioca tantissimo ed è solo politica e business. Questo è un campionato europeo per club in un’epoca in cui si gioca tantissimo.

Bisogna ridimensionare i dati con questo periodo brutto che finirà. Con il recupero delle forze penso che il Napoli riuscirà a gestirsi bene, anche perché ci sarà solo una partita a settimana. E nelle prossime due ci saranno partite importantissime affinché il Napoli possa dare un’accelerata verso il quarto posto.

Ciò che gli arbitri hanno fatto contro la Juve è veramente troppo. Secondo me dovrebbero imparare a usare il VAR.

Contro la Fiorentina non mi piace questa idea di Gutierrez a destra. Avrei preferito Beukema in difesa con Di Lorenzo più alto. I due centrocampisti sono i soliti, McTominay e Lobotka, Spinazzola a sinistra con Vergara ed Elmas a sostegno di Hojlund. Mai come ora, l’unica alternativa è a destra, ma Beukema non ha tanta fiducia da parte di Conte”.