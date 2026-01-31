Biasin: "Conte incapace di gestire il doppio impegno! Infortuni una conseguenza..."

A Radio CRC, è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin che ha parlato del sorteggio Champions ma anche dell'eliminazione del Napoli e della corsa Scudetto: "Sorteggio Inter? Prima di tutto, sono rasserenato di aver evitato lo scontro con José Mourinho, vecchia volpe degli ambienti nerazzurri, che sarebbe tornato allo Stadio S. San Siro contro il suo ex allievo Christian Chivu. Ho fatto di tutto per scongiurare questa cosa e alla fine ce l’ho fatta. Attenzione, però, anche al Bodo Glimt! La squadra norvegese è una squadra alla portata dell’Inter, ma negli ultimi mesi ha fatto risultati importanti contro tante squadre forti non solo in casa, ma anche in trasferta. Questi playoff non sono da sottovalutare.

Chivu meglio di Inzaghi? Non è il caso di fare paragoni. Sono due storie diverse. Inzaghi ha un’esperienza che parla per lui, dei risultati che parlano per lui, ha giocato due finali di Champions, ha vinto lo scudetto e ha fatto tante cose buone. Chivu ha appena cominciato e sta facendo molto bene, devo dire molto al di sopra rispetto alle mie rosee aspettative. Il tecnico nerazzurro si sta dimostrando un grande allenatore a livello della gestione ma ci tengo ad aspettare prima di fare qualsiasi genere di paragone

In queste ore Antonio Conte ha detto una serie di cose corrette legate agli infortuni, ai calendari e alle sfortune così come alle macumbe. L’unica cosa che non gli ho sentito dire è un chiarimento sulla sua incapacità di gestire il doppio confronto in settimana che è una costante. Non è la prima volta che di fronte al doppio appuntamento settimanale Conte si scontra con la sua incapacità di gestire la doppia partita. Forse, gli infortuni sono la conseguenza di una richiesta estrema ed esagerata ai suoi giocatori. Nel 2026 un allenatore deve essere capace anche di togliere, invece di aggiungere.

Scudetto già in tasca? Qualche stagione fa abbiamo assistito alla risalita del Milan che, sotto di sette punti e vincendo il derby, riuscì a vincere lo scudetto. Il vantaggio attuale dell’Inter è rassicurante, ma prima del derby ci tengo a non dire niente poiché fino a quel momento i rossoneri hanno ancora una chance legata allo scontro diretto e al fatto che da adesso in avanti giocheranno una partita ogni dieci giorni. Questa cosa non è banale se pensiamo a quello che è accaduto l’anno scorso dove l’Inter ha lasciato tanti punti poiché nel doppio confronto è stata stravolta»