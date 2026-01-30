Sabatini: "Conte due mesi fa convinto di vincere Scudetto se usciva dalla Champions"

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto a Radio Marte: “Speravo il Napoli non uscisse dalla Champions. Quando ha segnato Vergara ho pensato si stesse verificando una magia. Ci sono rimasto male, ho discusso con amici napoletani che mi dicevano che Conte è contento di essere uscito dalla Champions League. So per certo che Conte, un paio di mesi fa, disse alla squadra che se fosse uscito dalla Champions avrebbe vinto il campionato. L’Inter ha tre vittorie di vantaggio sul Napoli, coi conti non si scherza. Se poi Conte, De Laurentiis, Manna e la squadra sono contenti di arrivare tra le prime quattro allora il cammino è più agevole. Non mi è piaciuto il Napoli in Champions, ho visto tutte le contraddizioni che ci sono in questa stagione. La sera di Eindhoven Conte disse che 9 acquisti erano troppi, è una contraddizione perchè poi col Chelsea aveva solo 13 giocatori.

Lukaku? Non esistono calciatori che hanno solo 15 minuti nelle gambe. Conte ha ragione quando si lamenta del calendario. Vorrei sapere perchè Napoli-Fiorentina l’hanno messa di sabato. Conte non ammetterà mai, ma è fissato sul fatto che Marotta abbia più agganci in Lega. Quando Conte, però, andò a giocare a Bologna aveva 48 ore di riposo in più rispetto agli avversari. Dare fastidio a Milano? Mi piace Juan Jesus, l’anno scorso fui uno dei pochi giornalisti del nord a prendere le sue parti nella querelle con Acerbi. Però sentire ‘dare fastidio a Milano’ non lo condivido, lui ha sbagliato il passaggio in Juve-Napoli non perchè il Napoli dà fastidio a Milano. Nella gara col Verona il Napoli ha pareggiato e non per dare fastidio a Milano. I punti persi il Napoli li ha persi non perchè dà fastidio alle milanesi. A volte credo che le parole dei calciatori del Napoli siano le stesse cose che dice il loro allenatore. Mi piacerebbe che i calciatori tirassero frasi diverse, senza per forza allinearsi al loro tecnico. Il Napoli può recuperare i 9 punti dall’Inter e mi sarei aspettato una dichiarazione del genere dagli azzurri. Ho paura che la sconfitta in Champions si porti dietro qualche scoria, però ho visto un Conte sereno dopo l’eliminazione. E questa serenità la deve trasformare in convinzione. La Fiorentina è un mezzo disastro, ma se si mette a giocare e prende convinzione nel primo quarto d’ora poi non è il Lecce, non è il Pisa e nè il Verona”.