Alvino: "So cosa si aspetta ADL dalle nuove figure dirigenziali"

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Canale 8 a Ne Parliamo da Dimaro: "Pompilio, famoso braccio destro di Giuntoli, è rimasto a Napoli. In questo momento si parte dalle certezze che hanno lavorato bene come lo scouting. Dalle nuove figure professionali ci aspettiamo la novità dal punto di vista dell'idea e delle conoscenze fisiche. Io sono convinto che in questa rigenerazione e non rivoluzione ci sia un contributo di idee e conoscenze per aiutare il Napoli a riconquistare quello che qualcuno sbagliando pensa può aver perso con l'addio di Giuntoli".