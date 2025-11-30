Amoruso: "Miracolo Gasp! Roma capolista senza centravanti. Lucca? Non sappiamo aspettare"

Nicola Amoruso, ex attaccante di Juventus e Napoli, ha parlato dei temi di Serie A a margini del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Como: “Sì, una stagione strana perché gli attaccanti non sono ancora decollati. Alla fine però, nella storia del calcio italiano, ok la miglior difesa, ma le partite si vincono se hai gente brava a chiudere l'azione offensiva”.

Vero, però la Roma sta lassù praticamente senza centravanti. “E' il miracolo di Gasperini. Il suo lavoro è incredibile in ogni dettaglio, mentale e tattico. La cosa che mi stupisce di Gasp è che riesce a trovare nei giocatori qualcosa che magari sanno di avere ma non riescono a tirare fuori. E quindi il suo lavoro è unico come lo è lui che magari negli anni è stato un po' sottovalutato a certi livelli. Certo, ha bisogno di attaccanti e mi aspetto di vedere quale sarà il mercato della Roma a gennaio. Però aspettiamo anche Ferguson e Dovbyk, che certo non possono essere quelli visti finora”.

A Napoli c'è Lucca che doveva essere uno dei protagonisti del Rinascimento della Nazionale e invece è finito in panchina: “Non ha giocato così bene quando è stato impiegato, però c'è da dire che in Italia non sappiamo aspettare nessuno. In particolare con i giovani ci vuole fiducia e pazienza e invece qui da noi se fai due partite bene e poi due male, li bocciamo subito. Ci chiediamo perché escono sempre meno talenti italiani ma poi non siamo disposti ad aspettarli. Quindi o entri in campo e fai la differenza, o non esiste il 'dai facciamolo giocare 10 partite in fila e vediamo'. Comunque è chiaro che il Napoli con o senza Lucca, resta una delle squadre più forti”.

A proposito di difficoltà, la Juve di Spalletti ha vinto senza convincere con il Cagliari: “La Juve ha vinto, ma non convince. L'aspetto tattico ancora non è chiaro. È ha un centrocampo che fa fatica a costruire. Non a difendere, ma a costruire sicuramente e il centrocampo è il cuore di una squadra, quindi è da lì che parte tutto. Se non c'è la giusta qualità, è difficile innescare gli attaccanti, quindi diventa “Ok, do la palla a Yildiz e speriamo che me la risolva”. E gli attaccanti? Amoruso è molto chiaro: “Se la squadra non crea sono gli attaccanti a pagare per primi. Openda e David o Vlahovic, hanno giocato sempre con una Juve che gioca male. Le valutazioni su di loro secondo me sono un po' affrettate. Io valuterei il contesto Juve piuttosto”.