Alvino: "Sono passati due giorni dall'orrore di Giua, Nicchi e Rizzoli sono ancora in silenzio..."

Tiene banco l'episodio clamoroso di Napoli-Lecce ha visto Milik punito sul campo per simulazione e poi dal giudice sportivo con una multa da 2mila euro. Questo il commento di Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, attraverso Twitter: "Sono passati due giorni dall’orrore, sì orrore, di Giua e Nicchi e Rizzoli sono ancora in silenzio Parlate vi prego per il bene del calcio! Retweet se vi fa piacere".

