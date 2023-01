Alvino spegne i rumors su Zaniolo: “Fake news, il Napoli non ci ha mai pensato!”

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, nel corso del suo intervento a Radio Goal ha spento i rumors su un presunto interesse del Napoli nei confronti di Zaniolo

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, nel corso del suo intervento a Radio Goal ha spento i rumors su un presunto interesse del Napoli nei confronti di Zaniolo: “Il Napoli non ha mai pensato a Zaniolo non ci pensa neanche in questi giorni per la sessione estiva di mercato. Ogni volta che esce fuori il nome di Zaniolo accostato al Napoli mi sa tanto di fake news. Ho certezza di quello che dico, non è un calciatore che rientra nel range di quelli che piacciono a De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti”.