Alvino su Di Lorenzo: “10mln dalla Juve? Buoni per le noccioline…”

"Cifra superiore a 25 milioni? Assolutamente sì”.

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Tv Play di Giovanni Di Lorenzo, che la Juventus vorrebbe acquistare del Napoli: "Faccio una domanda, che è quella che si è posto il Napoli. Quanto è disposta la Juventus a tirare fuori per prendere Di Lorenzo? Non più di 10 milioni di euro? Ti vai a comprare le noccioline al mercato con questa cifra! E quindi il Napoli la nocciolina se la tiene in casa e non la mette sul mercato. Questo è il discorso da fare.

Il Napoli tecnicamente non vuole privarsi di Di Lorenzo perché crede, secondo me a giusta ragione, che Con i soldi che la Juve è disposta a tirare fuori oggi non vai a comprare neanche un giocatore lontanamente paragonabile al valore di Di Lorenzo. Punto. Questo è il discorso che fa il Napoli, perciò il muro è invalicabile perché io conosco la congruità dell’offerta secondo il Napoli. Non la dico, perché è scandalosa la cifra, è assolutamente fuori mercato. Cifra superiore a 25 milioni? Assolutamente sì”.