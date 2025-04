Alvino su Inter-Roma: "ADL aveva intuito la trappola ed è intervenuto"

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Quando inizia la stagione tutti sanno che l’Inter è impegnata in quattro competizioni e il Napoli in due. Come si può pensare a cinque partite dalla fine a tornare in maniera ripetuta e stucchevole su quest’argomento? I dirigenti dell’Inter hanno costruito una rosa qualitativamente e numericamente importante, è la rosa più pagata d’Italia. È un argomento non toccato, per Inzaghi la questione del monte ingaggi esiste solo in Europa quando si confronta con il Bayern Monaco. La verità è che il Napoli ha un monte ingaggi che è la metà dell’Inter. Hanno provato in tutti i modi a spostare Inter-Roma, provando a sfruttare la morte del Papa. Hanno cavalcato l’onda emozionale, il suggerimento del CONI provando poi a rinviare la partita al 21 maggio quando i giochi sono già fatti. Invece, stavolta c’è stata una presa di posizione forte, determinata e tempestiva di De Laurentiis che ha intuito la trappola.

Un rinvio al 21 maggio avrebbe portato il campionato a essere fasullo. Il napoletano non piange, ma rivendica, quando i suoi diritti sono calpestati. E questo sarebbe stato un diritto calpestato ai tifosi del Napoli. La Roma era contraria insieme a De Laurentiis. Ha prevalso il buonsenso e la partita in programma sabato, si giocherà domenica. Per motivi di ordine pubblico la sede dell’eventuale spareggio dovrebbe cambiare, faccio fatica a capire quale potrebbe essere la sede. Nell’ultimo derby all’Olimpico si è dimostrata una totale inefficienza.

Un giocatore più forte di McTominay non è arrivato la scorsa sessione di mercato. Ricordo che qualcuno ebbe anche il barbaro coraggio di criticare il costo dell’acquisto, la realtà è che al Manchester United sono disperati per la sua cessione. Il Napoli per diverso tempo è stato il club con meno infortuni non solo d’Italia, ma d’Europa".