Alvino su Koulibaly: "A breve valuterà insieme allo staff, possibile sia in campo..."

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, interrogato sul possibile impiego di Kalidou Koulibaly contro l'Udinese: "Koulibaly deciderà lui. Volendo fare una percentuale, a due ore dalla partita, è più si che no. Parliamo di un calciatore che è un combattente, uno che non molla mai, ma il Napoli deve fare valutazioni anche per la sfida contro il Genk. Ancelotti, Koulibaly e lo staff faranno delle valutazioni a breve".