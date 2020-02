Alvino su Koulibaly: "Lo staff medico ritiene inopportuno farlo giocare ogni 3 giorni"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito alla delicata sfida contro l'Inter in Coppa Italia: "Con l'Inter è una partita ad altissimo rischio, la tensione è alta. C'è un servizio d'ordine ad altissimo livello per impedire il contatto tra le due tifoserie. Il settore ospiti di San Siro sarà gremito".

ASSENZA KOULIBALY - "Mi fa specie sentire i tifosi soddisfatti dell'assenza di Koulibaly. C'è una deriva irrefrenabile verso il nulla. Pensare che il difensore sia distratto non conosce Koulibaly. Lo staff medico ritiene che non sia positivo schierarlo ogni tre giorni, ci saranno Maksimovic e Manolas".