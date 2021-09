Alvino sull’Udinese: “La testa farà la differenza. Nessuna euforia, ma questo Napoli mi consola”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino che si è proiettato alla sfida di lunedì contro l'Udinese: "La partita pareggiata in rimonta dal Napoli contro il Leicester sarà una sorta di vitamina che si ritroverà nelle gambe contro i bianconeri. Contro i friulani la testa farà la differenza. Devo dire che non mi lascio troppo prendere dall'euforia, ma questo Napoli mi consola. Se pareggi una partita del genere in Inghilterra, significa che hai voglia di fare grandi cose in questa stagione. Il 2-2 darà molta carica".