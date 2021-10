Alvino sulla sanzione alla Fiorentina: "Trovo un'incongruenza da parte del Giudice Sportivo"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Il tifoso del Napoli è contento per il primo posto in classifica e non saranno certo i razzisti dello stadio di Firenze a rovinarci questo bel momento.

La sanzione alla Fiorentina? Trovo un’incongruenza da parte del giudice sportivo. C'è troppo poca differenza tra i 5mila euro di multa per il ritardo dell’inizio della partita e i 10mila per i cori che inneggiano alla morte di un popolo. Sarei curioso di sapere come vengono destinati dalla Lega i soldi della discriminazione territoriale. Dovrebbero essere destinati a delle associazioni napoletane operanti sul territorio nell’integrazione delle popolazioni extracomunitarie, sarebbe uno smacco per gli autori di quei cori.

Lozano? Se ne parla poco, ma effettivamente vedendo il suo ultimo match report ci rendiamo conto quanto sia stato fondamentale. E’ una freccia in più per Spalletti, è un cootitolare del ruolo. L’anno scorso si è caricato sulle spalle tutta la squadra, quest’anno togliendosi di dosso questa responsabilità, sono sicuro che ci regalerà delle soddisfazioni enormi per quelle che sono le sue caratteristiche. Non dimentichiamoci che Lozano, al dispetto del fisico, è un giocatore potente, gli strappi sono sotto gli occhi di tutti. Inoltre vede la porta e questo è sicuramente un punto in favore del messicano”.