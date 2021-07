Alvino svela: “Il Napoli non svende. Insigne-Napoli non sono distanti. Sulle maglie...”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato del calciomercato del Napoli e del futuro di Lorenzo Insigne. Attraverso dialoghi con ambienti vicini al Napoli, il giornalista svela: “Il calciomercato è, al momento, immobile. Insigne non è stato contattato dal Napoli durante l'Europeo e non sarà contattato dal club durante questo periodo di vacanza. Il contatto ci sarà probabilmente a Castel di Sangro: le distanze non sono siderali e la volontà è comune. Il Napoli, al calciomercato, non ha necessità di vendere. Per accontentare il Napoli nelle uscite, occorreranno offerte solide e concrete. La rosa è competitiva e Spalletti lo ha ribadito. Difficile che qualcuno possa accontentare il Napoli con un bel po' di milioni. Se qualcuno dovesse pensare di poter aspettare gli ultimi giorni di calciomercato nella speranza di trovare un Napoli ammorbidito, sappia che troverà sempre una bottega molto ma molto cara. Ridurre i costi senza vendere? Nonostante la pandemia, il Napoli non farà artifizi contabili per dimezzare il monte ingaggi. Nel corso del tempo cercherà, un po' alla volta, di dimensionarsi in maniera diversa dal punto di vista economico. Nessun ridimensionamento improvviso.

Sulle maglie: "Entro il 20 agosto il Napoli riuscirà ad avere tutto il materiale tecnico per iniziare il campionato. Una parte del materiale viene prodotto in Italia, l’altro in giro per il mondo come in Bangladesh, Turchia, Cina e Pakistan. A questo aggiungo che il concept di una maglia, dalla realizzazione fino alla consegna della maglia ala società dura 18 mesi in media. Chiuso il rapporto con Kappa nel mese di febbraio, il Napoli sta accelerando i tempi e bruciando le tappe".