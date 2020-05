Alvino svela: "Juve e Inter non hanno tutta questa voglia di tornare a giocare"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a Tv Luna della situazione del calcio italiano: "Quando si presentano in Lega, per motivi di carattere economico, si mostrano uniti nel dire che sono pronti a giocare nella massima sicurezza. Ma fuori dalle segrete stanze della Lega, Juventus e Inter tutta questa voglia di tornare a giocare pare non ce l'abbiano. Mi sono fatto questa idea: l'Inter è fuori dai giochi scudetto, la Juve teme di poterlo perdere. Inoltre la Juve sta richiamando calciatori che erano sparsi nel mondo e qualcuno fa fatica a rientrare. Ecco perché non c'è quella voglia smodata di dire: sì, torniamo".