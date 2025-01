Alvino tuona: "Il Franchi è lo stadio più razzista e anti-napoletano d'Italia!"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di TeleclubItalia con il suo editoriale: "Zozzeria unica quella che si vive da tifosi del Napoli nello stadio di Firenze, credo che in assoluto lo stadio di Firenze sia il più razzista, il più anti-napoletano d’Italia. Incredibile ma vero se si pensa a Verona, Brescia, Bergamo… Insomma, chi più ne ha più ne metta.

Al di là di questo discorso, il titolo di questa sera non si presta a interpretazioni: bisogna fare di necessità virtù. Mancheranno Kvara e Politano, due assenze importanti a cui aggiungiamo quella del difensore Buongiorno e il quadro e completo. Il Napoli si presenta all’ultima del girone d’andata in una condizione non ottimale. Ma non ci fasciamo la testa, da buoni napoletani. Bisogna fare, e così faremo, di necessità virtù”.