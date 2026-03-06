Alvino: "Vi do una notizia certa su Spalletti: vuole un azzurro alla Juve!"

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a 'Radio Crc' e ha parlato anche di Lobotka e Anguissa, spiegando che Spalletti, oggi allenatore della Juve, non ha mai spesso di pensare a entrambi.

"Vi do una notizia certa, Spalletti vuole Lobotka. Si tratta di un calciatore graditissimo all'allenatore. Il discorso è reale, ma se la Juventus fallisse la qualificazione in Champions League non avrebbe poi la liquidità necessaria per arrivare allo slovacco. Ma non solo, infatti non escludo che a Spalletti piaccia anche Anguissa, ma il primo obiettivo è Lobotka. Frank era intenzionato a lasciare Napoli, riteneva concluso il suo ciclo in azzurro ma Conte e De Laurentiis gli hanno parlato e lui è rimasto contento di vivere una nuova stagione in azzurro e ora le parti discuteranno se rinnovare o meno il contratto del centrocampista".