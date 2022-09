Alvino: “Vi spiego perchè sono molto preoccupato per la partita contro il Torino”

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino che si è proiettato sulla prossima sfida di campionato tra Napoli e Torino

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino che si è proiettato sulla prossima sfida di campionato tra Napoli e Torino: “Sono molto preoccupato perchè dopo una sosta diventa un punto interrogativo capire come stai mentalmente e fisicamente. Il ritorno a Castel Volturno alla spicciolata dei vari nazionali in giro per il mondo non si è completato e non si completerà, l’ultimo dovrebbe essere Lozano. Lo sforzo fisico e mentale di chi ha giocato in Nazionale diventa una variabile impazzita. Il Torino di Juric pratica un bel calcio, non ti regala niente e si gioca sempre la partita. L’anno scorso abbiamo sudato 7 camicie e se non fosse stato per Osimhen non avremmo vinto. Perciò io sono molto preoccupato, non vorrei che questa voglia di spaccare il mondo possa poi trasformarsi in grande delusione. Ci vuole una partita da uomini veri, Spalletti avrà un grande esame di laurea da superare perchè le valutazioni e le scelte di Spalletti saranno fondamentali per l'esito finale della partita".