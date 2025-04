Amauri tifa Napoli: "Spero vinca lo scudetto! Conte? Tira fuori il meglio da tutti"

L'ex attaccante fra le tante di Juventus, Parma, Palermo e Fiorentina l'italo-brasiliano Amauri, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb dall'evento "Bare Knuckle Fighting Championship" a Firenze. Di seguito un estratto.

Sul Napoli: è un miracolo quello che sta facendo Conte, o era possibile che lottasse per lo Scudetto?

"Conte lo conosciamo, io ho lavorato con lui alla Juventus. E' uno che sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Lotterà fino alla fine e speriamo che vinca il Napoli (ride, n.d.r.)".

Ti aspettavi l'esonero di Thiago Motta alla Juventus? "Purtroppo i numeri che ha raccolto Thiago hanno portato a questa decisione".

Vlahovic e Kolo Muani?

"Non è solo colpa degli attaccanti, è tutta la stagione che sta andando un po' così e questo si riflette giustamente sugli attaccanti, perché loro devono fare gol. Però i palloni gli devono anche arrivare. E' tutta la stagione che è andata male, ma se non arriva in Champions è un fallimento totale".

E' un fallimento se non arriva in Champions?

"Totale. Un fallimento totale, purtroppo".