Ambrosini consiglia: "Fossi nel Milan prenderei Zielinski, i motivi sono tre"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e opinionista a Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sul mercato dei rossoneri: "Un nome per il centrocampo alla società? Faccio quello del calciatore del Napoli, Piotr Zielinski. I motivi, per come la vedo io, sono essenzialmente tre: fa la mezzala, incute timore alle difese e segna".

Su Pulisic: "Immagino giochi largo a destra. Lui e Loftus-Cheek vengono al Milan per rilanciarsi. Possono riuscirci".

Su gli addi di Tonali e Maldini: "L’addio di Tonali è stato uno shock, non solo per il grande giocatore, ma perché ha perso l’anima. Dal punto di vista tecnico la sua partenza può essere colmata, ma ritrovare quel qualcosa di speciale in campo sarà molto più complicato. Senza Maldini il Milan ha perso parte dell’anima anche fuori dal campo. Pioli avrà più responsabilità e dovrà gestire più ruoli tutti insieme. Non sarà facile".