Ambrosini elogia il Milan: "Lo scudetto l'ha vinto la squadra che l'ha meritato di più"

Ospite dello studio di DAZN, Massimo Ambrosini torna sulla stagione appena conclusa

Ospite dello studio di DAZN, Massimo Ambrosini torna sulla stagione appena conclusa: "Siamo stati fortunati ad averla raccontata, non si vedeva da tantissimo tempo un equilibrio di questo tipo. Penso che sia stato un bene per il prodotto in generale, i valori tecnici si sono equilibrati e alla fine ha vinto chi l'ha meritato di più lo scudetto".