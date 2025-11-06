Prima pagina

Il Mattino: "Conte, operazione tranquillità: 'Ma dobiamo tornare al gol'"
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al Napoli, che dopo lo 0-0 in Champions con l'Eintracht Francoforte si concentra di nuovo sul campionato che lo vede capolista: "Conte, operazione tranquillità: 'Ma dobiamo tornare al gol'". In apertura le Regionali: "Campania, la partita delle liste". C'è spazio anche ai fondi stanziati per i Campi Flegrei: "1,4 miliardi per sicurezza e restyling". Di seguito la prima pagina integrale.