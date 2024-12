Ambrosini sui cambi di Conte: "Per un giocatore è dura ritrovarsi in campo con tutte le riserve"

Massimo Ambrosini, ex calciatore, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato della scelta di Conte di cambiare tutto l'undici titolare per la gara di Coppa Italia, persa poi 3-1 contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.

La sconfitta in Coppa Italia toglie certezze al Napoli?

"Toglie delle partite, non toglie certezze. Perché comunque quando cambi 11 giocatori valuti le prestazioni singole per me, nel senso che a livello di squadra, dinamiche di squadra, o convinzioni che questa squadra si era portata fino a qui, quando no ne cambi così tanti non ti porti a casa tanto. Valutazioni sui singoli giocatori da parte dell'allenatore, poco altro. Toglie la possibilità magari di dare dei contentini o di tenere vive qualche giocatore, però sai quando io giocavo diciamo un turno di Coppa Italia, venivo schierato perché magari giocavo poco con tutti quelli che non giocano mai, era anche più complicato. Antonio secondo me questo lo sa, nel senso che è difficile diciamo ritrovarsi in dinamiche quando per la prima volta vieni messo in condizione di giocare con chi non ha giocato".