Ambrosini: "Zielinski? E' fortissimo ma deve migliorare in un aspetto"

Massimo Ambrosini, ex calciatore ed attuale opinionista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Il lavoro di Gattuso è sempre stato evidente, anche nei momenti di difficoltà. Questa stagione ha visto tutte le squadre passare per momenti difficili, in cui a turno hanno dovuto gestire le difficoltà. Questa stagione non è normale e nel calcio può capitare di avere delle difficoltà.

Zielinski? Ha qualcosa di più dentro rispetto agli altri. Io però vorrei che certe prestazioni e certe giocate, le facesse sempre, con una continuità diversa. Zielinski deve imparare a gestire le partite anche quando non gli viene bene tutto. Non può fare delle partite in cui fa mancare troppo il suo apporto, perché è fortissimo.

Roma? Se alla Roma arrivassero un paio di giocatori di qualità, elevandone il livello, potrebbe giocarsela con chiunque. Fonseca lo terrei. Il suo progetto mi piace. E' l'unico allenatore rimasto in Europa".