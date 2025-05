Amoruso avvisa: "Lecce squadra compatta, può creare problemi! Ma se il Napoli è in fiducia..."

Nicola Amoruso, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Da ragazzino ero innamorato di Platini, avevo la sua figurina ed era introvabile. Lecce-Napoli? Per il Napoli saranno quattro finali, per il Lecce non sarà una gara facilissima, ma deve fare punti. In questo periodo le squadre di Giampaolo hanno ritmo, ma il Napoli parte avvantaggiato.

E’ un momento spiacevole in casa Lecce e sarà un motivo in più per far bene. Il Lecce è una squadra compatta che può creare problemi al Napoli, ma le motivazioni del Napoli devono andare oltre tutto questo. Ora il Napoli è in piena fiducia, ma deve approcciare bene a certe gare”.