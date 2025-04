Amoruso: "Gli scozzesi hanno la cultura del lavoro, McTominay pazzesco! Gilmour cresciuto"

vedi letture

“McTominay ha centrato il record di gol in campionato, e questo ci da’ la misura del suo notevole e totale inserimento nel calcio italiano. I calciatori scozzesi e inglesi hanno insiti in loro la cultura del lavoro, Conte - ha detto l’ex calciatore del Rangers Lorenzo Amoruso a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Liveì- esige tanto dal punto di vista fisico e tattico, e per i giocatori che arrivano dalla Gran Bretagna non è facile adattarsi al livello tattico italiano. Ed invece Scott sta tirando fuori tante prestazioni notevoli, ti da’ poi l’impressione di essere sempre al posto giusto nel momento giusto, in questo è pazzesco.

Il Manchester ha lasciato andare in modo clamoroso Mc Tominay ma è uno dei tanti errori che hanno commesso. Un club glorioso come il Manchester, del resto, ha speso 1 miliardo di euro negli ultimi anni per vincere di recente solo una FA Cup e una Coppa Uefa 8 anni fa. C’è qualcosa che non va, hanno un’idea sbagliata del calcio europeo. Quella, poi, è una maglia che pesa, come quelle di Juve, Inter o Napoli, non è per tutti gli allenatori, che nel calcio di oggi incidono eccome. Non è come allenare altri piccoli club.

C’è voluto un po’ prima di vedere il vero Gilmour, ma ora sta venendo fuori molto bene dopo tanto lavoro. Non è un tipico calciatore scozzese, si è evoluto molto, sta migliorando tatticamente grazie anche ai dettami di Conte, che è un maestro. L’Inter ha tante gare da giocare, il Napoli può crederci perché fino a quando c’è la matematica non si deve fermare assolutamente e gli azzurri non devono sbagliare niente lavorando sull’eventuale errore nerazzurro”