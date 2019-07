Amoruso: "Sono convinto che Icardi verrà al Napoli, è ideale per Ancelotti

"Ho la netta sensazione che Icardi verrà a giocare al Napoli. E' il giocatore ideale per la squadra azzurra. Ho gran fiducia e stima in Milik, ma l'abbondanza in alcuni casi può fare solo bene e credo che Icardi possa arrivare". Lo ha detto Nicola Amoruso, ex attaccante del Napoli, intervenendo a radio Kiss Kiss Napoli. "Icardi - ha detto ancora Amoruso - è perfetto per Ancelotti, a maggior ragione se il mister vuole giocare con un attaccante unico. Credo che l'Inter non l'abbia gestito bene, tant'è che ora s'è svalutato".