Amrabat, l’intermediario: “C’era anche il Napoli, ma ha fatto da solo e scelto Firenze”

Uno dei calciatori che più si sono messi in luce in questo campionato è sicuramente Sofyan Amrabat, centrocampista del Verona, ma di proprietà della Fiorentina. Al calciatore, come noto, era molto interessato anche il Napoli. L'intermediario Anthony Seric che ha curato il passaggio del centrocampista alla corte viola è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Amrabat si è fatto il mercato da solo. A gennaio ci sono state tante società, tra cui il Napoli, che si erano interessate. Lui ha scelto a Firenze per il feeling che si era creato. Sono contento che abbia scelto questa piazza che io conosco bene: ti dà tutto e ti mette in condizione di fare bene per crescere anche come persona. Sono felice”.