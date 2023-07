Anaune, l'allenatore Morano: "Dopo il 3-1 ho anche pensato di poter rimontare il Napoli..."

Cipriano Morano, allenatore dell'Anaune Val di Non, il giorno dopo l'amichevole è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli.

Cipriano Morano, allenatore dell'Anaune Val di Non, il giorno dopo l'amichevole è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per me che sono napoletano affrontare il Napoli è sempre emozionante. Vedere la maglia con lo Scudetto è stato qualcosa di stupendo. Tatuaggio? Sì, ho un tatuaggio con le tre stelle, ma c'è spazio per aggiungerne altre. L'ho fatto prima dello Scudetto per scommessa e ha portato bene.

Il test di ieri? Sapevamo che i big non avrebbero giocatori, per cui i ragazzi erano emozionati ma anche motivati a far bene. C'era un pubblico stupendo, un clima bellissimo, ci siamo divertiti. Abbiamo fatto un'ottima partita, sono stato felice perché abbiamo migliorato lo score dell'anno scorso e siamo pure riusciti a fare un gol. Dopo il 3-1 ho anche pensato a una rimonta".