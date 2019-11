Ancelotti ammette: "Ritiro? Non sono d'accordo col club, ma dobbiamo accettarlo"

Tutti in ritiro. Il Napoli, per ritrovare compattezza, resterà sempre unito. Una decisione del club, non di Carlo Ancelotti, come svelato dallo stesso allenatore in conferenza stampa.

La notizia del giorno sono le parole del presidente De Laurentiis che ha annunciato il ritiro. È una decisione che la trova d’accordo? “La notizia del giorno è che domani abbiamo una gara importante che ci deve permettere di passare il girone di Champions, è un obiettivo per tutti noi e sappiamo quanto è difficile. Siamo concentrati su quello, sul cercare di fare una gara di alto livello. Tutto il resto sono dettagli, sui quali si può essere d’accordo o meno. Se me lo chiede, devo dire che non sono d’accordo con questa decisione presa dalla società, ma noi dobbiamo accettarla”.