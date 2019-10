Ancelotti chiaro sul regista: "Allan? Impostazione non dipende solo da uno, altrimenti te lo marcano"

Interessante la dichiarazione di Carlo Ancelotti in conferenza stampa (clicca qui) in merito alla posizione di Allan da play pur non essendo un regista puro e con le responsabilità di impostazioni distribuite a più giocatori .

Allan play e Fabian più da guastatore offensivo? "Per me Allan è un grande giocatore, dire che non può fare il play è riduttivo. Allan non è solo un incontrista, non avrà la qualità di Pirlo o Zielinski, ma ci serve lì, la costruzione non dipende solo da un giocatore anche perché poi te li marcano e chi è libera imposta, spesso con i difensori".