Ancelotti e il mercato estivo: "Non cambio idea, i nuovi stanno facendo bene"

Nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Salisburgo, Carlo Ancelotti è tornato a parlare anche del mercato estivo, non rinnegando le sue vecchie dichiarazioni, in cui ha elogiato gli acquisti fatti dalla società.

Tornando indietro, da Dimaro cambierebbe qualcosina? "Quello che ho detto sul mercato non lo cambio, stanno facendo tutti bene i nuovi, non è un problema di qualità ma di metterla insieme e trovare continuità. In alcune partite il livello è stato alto e non posso chiedere di più, dobbiamo mantenere quel livello però su più partite e non avere questa discontinuità. Per fortuna in Champions siamo messi bene e speriamo di chiudere i conti".