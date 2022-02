Ancelotti: "Giocare a Napoli non è facile, invece il Barça ha fatto gara completa"

Come giudichi la prestazione del Barcellona a Napoli? Carlo Ancelotti ha risposto in conferenza stampa alla domanda sulla squadra di Xavi

Come giudichi la prestazione del Barcellona a Napoli? Carlo Ancelotti ha risposto in conferenza stampa alla domanda sulla squadra di Xavi: "Ho visto tutte le loro partite. A Napoli non è facile giocare e hanno giocato una partita completa. Il Barcellona è una squadra che può sempre lottare per il titolo"