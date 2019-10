Ancelotti in mixed: "Ci hanno tolto due punti ma ora diranno che è un episodio dubbio. Se si utilizza il Var così, meglio toglierlo"

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: "La partita è stata ottima, abbiamo giocato ad alti livelli come contro il Liverpool, con intensità. Abbiamo pressato molto alto, è' stata una prestazione ottima, poi dopo c'è stato il fattaccio.



E' il paese giusto l'Italia per Ancelotti? E' una mancanza grave questa che hanno fatto. E' un errore collettivo di grandi dimensioni. E' stata una decisione del Var con Banti davanti al computer.



Signorilità del Napoli? Ora sarà tutto a tarallucci e vino. Diranno episodio dubbio, siamo alle solite.



Punti persi? Stasera, ci mancano due punti che ci sono stati tolti. Dobbiamo smaltire quest'arrabbiatura grossa e andare avanti. Spero ci sia un po più di chiarezza perchè se il Var deve essere utilizzato così, meglio non ci sia più.



Rizzoli peggior designatore della storia? Mi auguro che ammettano che hanno sbagliato perchè se dicessero episodio dubbio, c'è veramente da ridere".