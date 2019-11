Ancelotti, lo storico vice: "Non è integralista, può fare il 4-3-3 con Allan falso regista e costruzione sulle mezzali"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto lo storico vice di Carlo Ancelotti, Giorgio Ciaschini: "Passaggio al 4-3-3? Credo sia il modulo migliore, la squadra ha caratteristiche particolari e valorizzerebbe così Insigne e Lozano mentre la punta centrale si può alternare ed il centrocampo darebbe maggiore filtro. Regista? Nessuno è un regista puro, ma credo che centralmente possa giocare Allan, non da costruttore ma come uomo davanti alla difesa, tipo Mancini alla Roma, con la costruzione affidato alle due mezzali Zielinski e Fabian. Come alla Juve del resto visto che il regista viene marcato sistematicamente. Carlo non lascia niente al caso, non è integralista e valuterà i pro e contro di tutte le scelte fatte".