Ancelotti prima scelta del Brasile. Pres. della federcalcio verdeoro: "Lo ammiro molto"

Carlo Ancelotti resta la prima scelta per la panchina del Brasile, attualmente affida a interim a Ramon Menezes dopo l'addio di Tite. La conferma arriva da Ednaldo Rodrigues, presidente della federcalcio brasiliana: "Ancelotti è molto rispettato dai giocatori, non solo da Ronaldo e Vinicius, ma da tutti quelli che sono stati allenati da lui. Lo ammiro molto - spiega Rodrigues alla Reuters - sia per la sua onestà, che per la sua costanza. Non ha bisogno di presentazioni, è un grande allenatore. Ha raggiunto tanti successi e mi auguro che possa raggiungerne ancora".