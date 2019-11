Ancelotti si conferma leader calmo: "Classifica mi preoccupa, ma mantengo mente fredda per cambiarla"

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, si è soffermato anche sulla complicata situazione che vive la sua squadra in campionato. Gli azzurri al momento sono fuori addirittura dalla zona Europa League, ma Carletto non fa drammi in conferenza stampa.

Sei preoccupato per la classifica? "Se non fossi preoccupato sarei superficiale, mi preoccupa ma mantengo la calma, la mente fredda, credo che è giusto valutare bene la situazione per cambiarla. La squadra ha fatto vedere determinate cose, sorprende ancora di più quando non le mostra. Per fortuna domani c'è la Champions che l'abbiamo gestita bene e speriamo di continuare così".