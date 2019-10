Ancelotti su Nicchi e Rizzoli: "Diranno che non è rigore prendendo le parti dell'arbitro ma è un errore clamoroso del Var"

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, nella consueta conferenza stampa (clicca qui per la conferenza integrale) post partita, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al clamoroso rigore non dato da Giacomelli agli azzurri: "Nicchi o Rizzoli dovrebbero scusarsi? Nicchi dirà che non è rigore, è una decisione giusta, prenderà le parti dell'arbitro, come ha sempre fatto, ma è stato un errore clamoroso, non dell'arbitro secondo me. Qui ce la prendiamo con un mezzo meccanico che non è un mezzo perché c'è un altro arbitro dietro".