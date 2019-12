Ancelotti sull'ipotesi Gattuso: "Mi sento ancora più coinvolto e credo in ADL che ha fiducia in me"

Intervistato da Sky Sport, Carlo Ancelotti commenta le voci sul futuro e parla così dell'ipotesi Gattuso: "Farebbe parte del gioco (ride, ndr). Tra l'altro Rino è un fratello. Non gli ho chiesto nulla, io credo a quello che dice il presidente che dice che ha fiducia in me".

Ha mai pensato di lasciare? "No, mi sento più coinvolto adesso rispetto a quando le cose vanno bene. Le cose più male sono andate e più bene andranno".