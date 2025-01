Podcast Anellucci: “Kvara prevedibile e spesso infortunato! Ok all'addio, anche a cifre minori”

L'agente Claudio Anellucci ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, si avvicina Rashford:

"Non mi fa impazzire, ho altri gusti, ma è un giocatore interessante per cui io non farei follie. Con quelle cifre, scandagliando il mercato mondiale, c'è tanto di più".

Kvaratskhelia, il Napoli apre alla cessione già a gennaio:

"Dico da sempre che un giocatore vero lo devi vedere sempre alla seconda annata. E' uno che si infortuna spesso, ha delle difficoltà, oggi lo riesci a prevedere nelle sue mosse. Credo che il Napoli non si farà mettere in mezzo come con Osimhen, non farà lo stesso errore. Per me può partire, anche per cifre minori, anche a gennaio. La cosa è già decisa, sarà Neres titolare e prenderanno un'alternativa a lui".

Lazio, il derby può avere ripercussioni?

"Non il derby perso, ma il problema sono le assenze dovute alle squalifiche. Quelle senza dubbio, perché già avevi la coperta corta...Se avessi avuto una panchina più lunga, certe cose neanche le valutavi, invece ora hai una sfida importante col Como, che gioca bene, fa mercato e spende molto per giocatori importanti. Sarà una partita non facile".