Anellucci: "L'arrivo di Beukema può essere indizio sul modulo di Conte"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Il Napoli ha chiuso l’acquisto di Beukema. Secondo lei, con cinque difensori centrali ora in rosa, c’è la possibilità che il Napoli stia pensando di giocare a tre?

“Potrebbe anche essere. La tua deduzione non è sbagliata. Altrimenti, cinque centrali diventano un problema, perché uno o più rischiano di non giocare mai. Sicuramente si devono fare delle valutazioni, anche in funzione del fatto che hai preso, come hai giustamente detto, cinque centrali di ruolo, non adattabili. Quindi sì, questa può essere un’alternativa. In settimana inizierà il ritiro di Dimaro, e lì potremo capirne di più.”

Torno sulla questione Osimhen: a oggi, le garanzie chieste dal Napoli non sono ancora arrivate. Secondo lei perché?

“Potrebbe essere una strategia, potrebbe essere un modo per tirare la corda. Non lo so. Però, sinceramente, non mi piacciono queste scenette sui social, come gli appelli di Felipe Melo. Le trovo goliardiche, fuori luogo. Qui non si tratta di liberare qualcuno: è una trattativa. Ci sono dei contratti che vanno rispettati. Come ai club piace che i calciatori rispettino i contratti, anche le clausole devono essere rispettate. Non vedo perché debbano arrivare in Italia a fare la spesa al discount. Non lo trovo corretto. Le trattative sono fatte di domanda e risposta: uno fa un’offerta, l’altro valuta. Se va bene, si procede. Se no, niente. Osimhen ha lottato per farsi rinnovare il contratto con uno stipendio elevatissimo. Ora si trovi un accordo che consenta a lui di continuare a lavorare in modo sereno e al Napoli di incassare il giusto.”

In casa Napoli si continua a parlare di Lorenzo Lucca. Lei si è espresso più volte in modo favorevole su questo ragazzo. Ma siamo sicuri che accetterebbe di buon grado il ruolo di riserva di Lukaku?

“Stiamo parlando di un giovane che ha fatto un bel percorso, dal Pisa al Palermo, fino all’Udinese. È un ragazzo con ampi margini di crescita. Io sono stato il primo a parlare di questa notizia, nessuno ne parlava, dando anche la valutazione precisa dell’Udinese, ovvero 40 milioni. Io continuo a essere convinto che Lucca andrà al Napoli. L’ho detto in tempi non sospetti e lo ribadisco. La posizione del Napoli mi sembra chiara. E credo che lui venga volentieri, anche per fare – tra virgolette – la riserva. Ma tra Champions e campionato ci saranno tante partite, e serve una rotazione, non una riserva vera e propria. E in questo senso, Lucca sarebbe perfetto. Infine, da ciò che ne so, Lucca andrebbe a piedi al Napoli, e sappiamo quanto le motivazioni siano importanti nel calcio.”

Ci sono margini per vedere Giacomo Raspadori all’Atalanta nella prossima stagione?

“Credo che debba andare a giocare. È un calciatore che ha già vinto due Scudetti col Napoli e ha una certa valutazione di mercato. Non può accontentarsi di fare 5, 7 o 10 presenze. Penso che possa trovare lo spazio giusto in una squadra come l’Atalanta, che sta cambiando identità. Deve mettersi in gioco altrove.”