SSC Napoli, Bianchini: "Un onore diventare DG Area Business, custodirò un tesoro..."

Tommaso Bianchini è stato nominato DG dell'Area Business della SSC Napoli, così attraverso un post sul suo profilo Linkedin ha voluto esprimere i suoi ringraziamenti e le sue prospettive per il nuovo ruolo. Di seguito le sue dichiarazioni: "È per me un grande onore assumere da oggi il ruolo di Direttore Generale dell'Area Business della SSC Napoli. Ringrazio il Presidente Aurelio De Laurentiis e l'Amministratore Delegato Andrea Chiavelli per la fiducia che mi hanno accordato, la mia Famiglia per il sostegno costante e tutto il gruppo di lavoro che è cresciuto insieme a me in questi anni. Il mio compito sarà custodire un tesoro prezioso: la passione di milioni di tifosi in tutto il mondo. Il mio impegno sarà totale per onorare al meglio questa responsabilità".

Questo il comunicato del Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di comunicare la nomina di Tommaso Bianchini a Direttore Generale dell'Area Business, intendendosi per Area Business la zona sotto menzionata di sua competenza. Bianchini riporterà direttamente al Presidente De Laurentiis e all'AD Andrea Chiavelli e avrà diretta responsabilità nelle Aree Marketing, Commerciale, Merchandising e Stadium Innovation, che dovrà generare una diversa utilizzazione dello stadio stesso".