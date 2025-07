Podcast Di Napoli a sorpresa: "Conceicao? In Serie B si trova di meglio, ce ne sono a valanga così"

Arturo Di Napoli, ex calciatore e allenatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Juve, si parla di Hjulmand:

"Le cifre sono alte ma il mercato è questo. E' un buon giocatore, non è un fenomeno, è un centrocampista che forse non vale 40 mln. Servirebbe dare un freno però a certe cifre".

Cosa fare con Koopmeiners e Douglas Luiz?

"Gli allenatori devono essere aziendalisti, in un contesto dove c'è stato un crollo sono chiamati a rivalutare la rosa. Koopmeiners ha fatto grandi cose all'Atalanta, in un anno non può essere diventato così. Io ci ripunterei tutta la vita, bisogna ridare innanzitutto un ambiente sereno, perché negli ultimi anni ce n'è stata poca. La rosa è forte ma è l'ambiente che deve rasserenarsi".

Servirebbe un ex calciatore di peso in quello spogliatoio?

"Mi viene in mente una frase di Del Piero. Non ci sono certi giocatori in certi posti perché danno noia".

Conceicao come lo ha visto?

"In Serie B ne trovi di giocatori che possono fare meglio. Ce ne sono a valanga. Oggi basta mezza stagione per essere reputato forte".

Raiola ha smentito che si sia parlato con l'Inter di Donnarumma:

"Lo vedrei bene. E' uno dei tre portieri più forti al mondo. Ma se cerca serenità, a Milano non so proprio se la trova".