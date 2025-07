Villarreal, Rafa Marin: "A Napoli avrei potuto giocare di più. Giocare la Champions è un sogno"

Rafa Marin è stato presentato oggi in conferenza stampa dopo il suo approdo al Villareal in prestito dal Napoli. Di seguito le sue parole: "Sono molto felice di essere in un grande club come il Villarreal. Non vedevo l'ora di tornare a gennaio e adesso finalmente sono qui. Sono entusiasta e spero di fare una buona stagione. il club ha riposto molta fiducia in me, sono felice di essere qui. È un club che ha vissuto un anno fantastico. Hanno raggiunto la qualificazione in Champions League e sono in continua crescita. Non vedo l'ora di iniziare, dare il mio contributo e lottare per gli obiettivi che il club si è prefissato.

“A Napoli in termini di minuti, è stato difficile, ma mi sento più forte rispetto a due anni fa. Sono migliorato molto, soprattutto mentalmente. Quando mi hanno dato l'opportunità di giocare, ho dimostrato che avrei potuto giocare più minuti. Al Deportivo Alaves è stato senza dubbio uno degli anni più importanti della mia carriera. Era il mio primo anno da professionista e dovevo fare esperienza. Non sapevo se avrei giocato di più o di meno. Ho avuto la fortuna di poter giocare più di 30 partite. È stato un anno importante in cui ho potuto fare esperienza con i miei compagni di squadra".

Mi definisco un giocatore che può ricoprire più ruoli in difesa. Penso di essere un giocatore intelligente che sa anticipare l'azione. Direi anche che sono aggressivo nel gioco aereo. In ogni caso preferisco che siano i tifosi a descrivermi quando mi vedono e che lo facciano con parole positive. Giocare la Champions League è un sogno d'infanzia. È una sfida entusiasmante. Speriamo di essere competitivi in ogni competizione. Vogliamo dare il massimo e vedere fin dove possiamo arrivare”.