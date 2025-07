Anellucci: "L'ingaggio altissimo di Osimhen oggi non vuole pagarlo nessuno"

vedi letture

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Come andrà a finire la vicenda di Osimhen, il tempo gioca in favore dì Osimhen, visto che si parla di un interessamento della Juventus?

“Diciamo che, come si dice in gergo, si sono un po’ ‘incartati’ tutti. È una situazione che abbiamo analizzato tante volte, e alla fine sembrava che fossimo noi a essere i cattivi. Ma come vedi, ogni anno si ripresenta. Nel momento della firma del famoso contratto di Osimhen, c’è stata secondo me una forzatura troppo forte da parte dell’entourage del calciatore. Hanno spinto per un accordo che oggi nessuno può più permettersi: è troppo oneroso. Il rischio ora è l’effetto contrario, ovvero che il giocatore resti ‘prigioniero’ di quel contratto. Ecco perché credo che serva buon senso, quella parola che spesso manca. Il buon senso avrebbe evitato che il Napoli arrivasse allo scontro e avrebbe evitato anche che Osimhen restasse bloccato in questa situazione. Certo, dire che è ‘schiavo’ di un contratto così importante può sembrare forte, ma il concetto è quello. E purtroppo i contratti esistono proprio per creare contenziosi: quello di Osimhen ha una sola via d’uscita, cioè pagarlo e continuare così, ma non mi sembra ci sia reale volontà di rinnovarlo.”

Lei ha rappresentato uno degli attaccanti più forti della storia recente del Napoli, Edinson Cavani. Se oggi fosse l’agente di Osimhen, gli consiglierebbe di accettare un’offerta dall’Arabia Saudita?

“Parliamo di decisioni molto personali, su cui è difficile entrare se non si conoscono tutti i dettagli. Però un’offerta così importante, economicamente, non si può rifiutare. Poi possiamo discutere sul valore sportivo, ma la realtà è semplice: il centravanti che fa gol vede salire il suo prezzo, quello che non segna perde valore. Osimhen oggi ha ancora forza contrattuale perché è legato a un vecchio contratto, ma negli ultimi mesi non ha fatto nulla di mirabolante. Io l’ho sempre detto, anche quando sembrava un fenomeno: tolta l’annata straordinaria del Napoli, che capita ogni tanto, per me è un giocatore normale. Non da cifre stellari. I grandi club lo sanno: non gioca in un top club europeo e ha avuto troppi problemi fisici e comportamentali. Insomma, certe cifre mostruose non le vale, quindi gli consiglierei di accettare.”